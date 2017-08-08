ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россельхозбанк сообщает о запуске платежных сервисов Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Visa. Использование данных услуг позволяет владельцам карт Банка совершать оплату с помощью своих мобильных устройств (смартфонов и часов) в торгово-сервисных предприятиях по всему миру. Процесс подключения банковской карты к сервисам занимает всего несколько минут. Кроме того, Банк не взимает никаких комиссий за проведение платежей с помощью Android Pay и Samsung Pay.

Данные сервисы предоставляют дополнительные возможности оплаты повседневных покупок для клиентов финансовых организаций. В свою очередь, сотрудничество с компаниями-производителями современных платежных сервисов позволяет банкам предлагать инновационные продукты клиентам, активно интересующимся последними разработками.