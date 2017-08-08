ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам деятельности Страховой компании «Согласие» за 1 полугодие 2017 года совокупный объём страховых премий по договорам обязательного и добровольного страхования составил 17,06 млрд руб., что на 8,5 % больше, чем объём сборов за аналогичный период 2016 года. Сумма страховых выплат составила 9,98 млрд руб., что на 1,4 % меньше чем за 6 мес. 2016 года.

За 6 месяцев 2017 года СК «Согласие» доверили свои риски более 1,2 млн клиентов (рост составил 26%), которые заключили свыше 1,69 млн договоров страхования. Общая страховая сумма по этим договорам составила более 1127 трлн руб. Значительные величины страховых сумм связаны с договорами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.

Ключевыми видами страхования СК «Согласие» являются: автокаско – объем собранных премий составил более 6,4 млрд руб. (37,7 % от совокупного объема премий), ОСАГО – 4,8 млрд руб. (28,3 %), страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме обязательных видов – 2,6 млрд руб. (15,2 %), ДМС – 2,1 млрд руб. (12,2 %).

По сравнению с 1 полугодием 2016 г. наиболее существенный прирост показали: обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (+23,4 %) и моторные виды (+13,8%).

В структуре выплат наибольший удельный вес занимают моторные виды страхования: выплаты по автокаско составили 41,3% от совокупного объема выплат по компании, по ОСАГО – 40,6 %. Также за первые 6 месяцев 2017 г. высокую долю в выплатах продемонстрировали ДМС – 8,7% и страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме обязательных видов – 6,4%.