ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционной компании "Велес Капитал" на уровне BB-, краткосрочный - на уровне B, рейтинг по национальной шкале сохранён на уровне ruAA-.

Прогноз по рейтингу компании остаётся негативным в связи с сохраняющейся нестабильностью на российском финансовом рынке.

Инвестиционная компания "Велес Капитал" впервые получила кредитный рейтинг Standard and Poor’s в 2006 году. На протяжении этих лет рейтинг компании имел положительную динамику, повысившись с CCC/C/ruB - до уровня BB-/B/ruAA-. Текущая рейтинговая оценка была присвоена в декабре 2014 года и дважды подтверждена на протяжении 2015 года благодаря "очень сильным показателям капитализации и прибыльности", согласно заключению экспертов S&P: "Мы рассматриваем капитализацию как важнейшее преимущество (особенно в наблюдаемых условиях волатильной операционной среды) и ключевой дифференцирующий рейтинговый фактор по сравнению с рядом сопоставимых российских компаний".

"Велес Капитал" является одной из старейших инвестиционных компаний России. Основатели и владельцы компании - Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский - развивают инвестиционный бизнес и осуществляют руководство им с 1995 года. "Велес Капитал" - одна из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих международный кредитный рейтинг S&P.

"Велес Капитал" входит в топ-10 инвестиционных компаний по совокупному объёму операций на рынке ценных бумаг (данные НРА по итогам 3 кв. 2016), а также в топ-10 ведущих операторов Московской биржи по объёму клиентских операций (по итогам ноября 2016).

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s, подразделение The McGraw-Hill Financial, является мировым лидером в сфере предоставления независимых исследований и эталонных показателей, связанных с оценкой кредитного риска. Компания публикует более миллиона кредитных рейтингов долговых обязательств, выпущенных суверенными, муниципальными, корпоративными эмитентами и финансовыми организациями. Standard & Poor’s имеет представительства в 26 странах мира, где работают более 1400 кредитных аналитиков. Опыт компании по оценке кредитного риска насчитывает более 150 лет.