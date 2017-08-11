ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новая версия мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для устройств под управлением операционной системы iOS стала полностью доступна людям с инвалидностью по зрению. В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом технической поддержки, обмен валюты.

«Адаптация интерфейсов наших продуктов для бизнеса — очень важный шаг не только для Сбербанка, но и для индустрии в целом, ведь на нас ориентируются другие организации, и не только финансовые, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы очень надеемся, что, адаптировав сначала мобильные приложения для физических, а теперь и для юридических лиц, вдохновим уважаемых коллег из крупных компаний делать то же самое. Именно это позволит создать в стране экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей».

Ранее Сбербанк адаптировал для незрячих пользователей приложение Сбербанк Онлайн.