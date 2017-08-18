Sberbank CIB открыл "Европлану" кредитную линию на 10 млрд рублей
18.08.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, открыл АО «Лизинговая компания «Европлан» кредитную линию в размере 10 млрд. руб. сроком на 4 года.
Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками.
«Лизинговая компания «Европлан» является ключевым клиентом Сбербанка на российском рынке автолизинга. Данная сделка лишний раз подтверждает взаимовыгодность и долгосрочный характер сложившихся отношений с крупнейшим игроком рынка» – прокомментировала Старший управляющий директор – начальник Управления финансовых институтов Департамента крупнейших клиентов Сбербанка Ольга Клячко.
«Главными факторами выбора финансового партнёра для нас по-прежнему являются выгодные условия кредитования и многолетний опыт сотрудничества. Это уже шестая кредитная линия, открытая ПАО «Сбербанк России» для компании «Европлан». Кредитный лимит в текущем году составляет 10 млрд. рублей. Мы высоко ценим доверие к независимому лизингодателю в сегменте малого и среднего бизнеса. Стабильное финансирование от крупнейшего российского банка обеспечит нам дополнительные возможности для заключения новых лизинговых сделок и помощи в развитии бизнеса наших клиентов», — комментирует Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан».
Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками.
«Лизинговая компания «Европлан» является ключевым клиентом Сбербанка на российском рынке автолизинга. Данная сделка лишний раз подтверждает взаимовыгодность и долгосрочный характер сложившихся отношений с крупнейшим игроком рынка» – прокомментировала Старший управляющий директор – начальник Управления финансовых институтов Департамента крупнейших клиентов Сбербанка Ольга Клячко.
«Главными факторами выбора финансового партнёра для нас по-прежнему являются выгодные условия кредитования и многолетний опыт сотрудничества. Это уже шестая кредитная линия, открытая ПАО «Сбербанк России» для компании «Европлан». Кредитный лимит в текущем году составляет 10 млрд. рублей. Мы высоко ценим доверие к независимому лизингодателю в сегменте малого и среднего бизнеса. Стабильное финансирование от крупнейшего российского банка обеспечит нам дополнительные возможности для заключения новых лизинговых сделок и помощи в развитии бизнеса наших клиентов», — комментирует Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан».
Источник: Сбербанк