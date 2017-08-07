ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Сбербанк Лизинг» заняло первое место среди лизинговых компаний, работающих на территории Российской Федерации. Соответствующие данные приведены в совместном исследовании RAEX (Эксперт РА) и Объединённой Лизинговой Ассоциацией за первое полугодие 2017 года.

Объём нового бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» за первое полугодие 2017 года (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) составил 74 836 млн рублей, показав при этом максимальные темпы прироста – 185%.

Согласно исследованию, объём нового бизнеса (стоимости имущества) за первые шесть месяцев 2017 года составил около 425 млрд рублей (прирост по отношению к I полугодию 2016 года около 55%). Второй год подряд лизинговый бизнес продолжает активно расти, что во многом обусловлено стабилизацией российской экономики и реализацией госпрограмм по субсидированию лизинга.

Рынок лизинга в первом полугодии вырос самыми большими для финансового сектора темпами. Объём лизингового портфеля в первом полугодии увеличился на 14% и достиг 3,22 трлн рублей. Теперь это второй рынок по объему кредитных требований после банковского.

«Сбербанк Лизинг» показывает уверенный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь заключенных контрактов удвоилось. С одной стороны, это говорит о позитивной динамике на рынке, а с другой, что группа Сбербанк развивает продукты для сегментов малого и среднего бизнеса. Это один из ключевых драйверов не только текущего года, но и ближайших нескольких лет. В дальнейшем мы продолжим оказывать содействие в поддержке и развитии финансирования субъектов МСП», — отметил Кирилл Царёв, председатель Правления, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг».