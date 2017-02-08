Сбербанк и "МегаФон" заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group
08.02.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и «МегаФон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.
В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.
«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надёжный партнёр, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — комментирует Александр Базаров, старший вице-президент – со-руководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».
ПАО «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» - признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-advanced(4G). Акции «МегаФона» торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже, в каждом случае под тикером «MFON».
В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.
«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надёжный партнёр, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — комментирует Александр Базаров, старший вице-президент – со-руководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».
ПАО «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» - признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-advanced(4G). Акции «МегаФона» торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже, в каждом случае под тикером «MFON».