Сбербанк предоставил финансирование группе "Мкапитал" на сумму 45 млрд рублей
28.07.2017, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявил о комплексной сделке по финансированию группы компаний «Мкапяости в капитал компании-держателя активов (региональные торговые центры) на 25% и рефинансирование кредитов группы компаний.
Общая сумма проекта составила 45 млрд. руб. Мезонинная часть проекта в размере 20 млрд. руб. оптимизировала юридическую и долговую структуры группы. Сделка рефинансирования на сумму в 25 млрд. руб. позволила сохранить долю Сбербанка в общем кредитном портфеле компании.
Старший вице-президент Сбербанка, со-руководитель Sberbank CIB Александр Базаров отметил: «Мы рады предоставить новые финансовые инструменты нашему давнему клиенту и долгосрочному партнеру. В результате сделки, в том числе за счет добавления мезонинной составляющей, нам удалось оптимизировать структуру кредитного портфеля на взаимовыгодных условиях».
Владелец группы компаний «Мкапитал» Александр Занадворов: «Команда Sberbank CIB продемонстрировала высокий уровень профессионализма и компетентности, предоставив финансирование на комфортных условиях, а также реализовав сделку в самые сжатые сроки».
Департамент инвестиционной деятельности Сбербанка предоставляет услуги мезонинного финансирования, advisory (услуги финансового советника) и реструктуризации. Команда Департамента инвестиционной деятельности за 12 месяцев 2016 года участвовала в 17 закрытых/объявленных сделках в следующих ключевых секторах: «недвижимость», «нефть и газ», «промышленность», «лесная промышленность», «телеком и медиабизнес», «металлургия и ГДП», «потребительский сектор и торговля», «финансовые институты».
Общая сумма проекта составила 45 млрд. руб. Мезонинная часть проекта в размере 20 млрд. руб. оптимизировала юридическую и долговую структуры группы. Сделка рефинансирования на сумму в 25 млрд. руб. позволила сохранить долю Сбербанка в общем кредитном портфеле компании.
Старший вице-президент Сбербанка, со-руководитель Sberbank CIB Александр Базаров отметил: «Мы рады предоставить новые финансовые инструменты нашему давнему клиенту и долгосрочному партнеру. В результате сделки, в том числе за счет добавления мезонинной составляющей, нам удалось оптимизировать структуру кредитного портфеля на взаимовыгодных условиях».
Владелец группы компаний «Мкапитал» Александр Занадворов: «Команда Sberbank CIB продемонстрировала высокий уровень профессионализма и компетентности, предоставив финансирование на комфортных условиях, а также реализовав сделку в самые сжатые сроки».
Департамент инвестиционной деятельности Сбербанка предоставляет услуги мезонинного финансирования, advisory (услуги финансового советника) и реструктуризации. Команда Департамента инвестиционной деятельности за 12 месяцев 2016 года участвовала в 17 закрытых/объявленных сделках в следующих ключевых секторах: «недвижимость», «нефть и газ», «промышленность», «лесная промышленность», «телеком и медиабизнес», «металлургия и ГДП», «потребительский сектор и торговля», «финансовые институты».
Источник: Сбербанк