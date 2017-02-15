ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём кредитов, которые Сбербанк в 2016 году выдал малому и среднему бизнесу, превысил 900 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее: в 2015 году этот показатель составил 633 млрд рублей.

«Малые и средние предприниматели — ключевая категория наших клиентов, —отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Во втором полугодии 2016 года мы увидели рост спроса со стороны этой категории клиентов на банковские продукты и ожидаем развития этой тенденции в 2017 году. Мы предоставляем бизнесу полный комплекс удобных услуг и продуктов на основе самых современных технологий, начиная от кредитования и заканчивая цифровым банком и смарт-терминалами».