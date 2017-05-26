Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки
26.05.2017, 20:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк запустил мобильное приложение для оформления ипотеки "ДомКлик". Теперь любой клиент может подать заявку и получить решение по заявке на ипотечный кредит с помощью смартфона в любое время в любом месте. Кроме того, приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. Мобильное приложение доступно для iOS и Android.
Для отправки документов достаточно их сфотографировать на смартфон и подгрузить в приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.
В 2016 году Сбербанк запустил портал "ДомКлик". С начала 2017 года на "ДомКлик" зарегистрировано 60 тыс. клиентов, выдано около 5 млрд рублей ипотечных кредитов. Портал "ДомКлик", помимо оформления ипотеки, позволяет выбрать также объект недвижимости, в Москве и Московской области заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. На портале представлено 500 тысяч объектов недвижимости. С помощью "ДомКлика" недвижимость продают уже 1400 застройщиков и агентств недвижимости. Партнёрам Сбербанка сервис позволяет бесплатно загрузить предложения о продаже объектов недвижимости на портал.
"ДомКлик позволяет существенно сэкономить время без лишних походов в банк и другие организации. Уже 5 % клиентов по всей стране подают заявку на ипотеку без посещения офиса, а в Москве - более 15 %. И этот показатель постоянно растёт", - отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в своём выступлении на годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Также осенью 2016 года Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис электронной регистрации права собственности на недвижимость. Им уже воспользовались более 115 тысяч клиентов. Сервис позволяет при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка подать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30 % снижается размер госпошлины. Кроме того, при оформлении электронной регистрации сделки можно получить скидку 0,5 % к ставке по ипотеке при приобретении готового жилья и квартир в новостройках.
Для отправки документов достаточно их сфотографировать на смартфон и подгрузить в приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.
В 2016 году Сбербанк запустил портал "ДомКлик". С начала 2017 года на "ДомКлик" зарегистрировано 60 тыс. клиентов, выдано около 5 млрд рублей ипотечных кредитов. Портал "ДомКлик", помимо оформления ипотеки, позволяет выбрать также объект недвижимости, в Москве и Московской области заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. На портале представлено 500 тысяч объектов недвижимости. С помощью "ДомКлика" недвижимость продают уже 1400 застройщиков и агентств недвижимости. Партнёрам Сбербанка сервис позволяет бесплатно загрузить предложения о продаже объектов недвижимости на портал.
"ДомКлик позволяет существенно сэкономить время без лишних походов в банк и другие организации. Уже 5 % клиентов по всей стране подают заявку на ипотеку без посещения офиса, а в Москве - более 15 %. И этот показатель постоянно растёт", - отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в своём выступлении на годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Также осенью 2016 года Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис электронной регистрации права собственности на недвижимость. Им уже воспользовались более 115 тысяч клиентов. Сервис позволяет при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка подать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30 % снижается размер госпошлины. Кроме того, при оформлении электронной регистрации сделки можно получить скидку 0,5 % к ставке по ипотеке при приобретении готового жилья и квартир в новостройках.