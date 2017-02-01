Сбербанк выпускает карту Visa Signature Аэрофлот
01.02.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк выпускает премиальную карту Visa Signature Аэрофлот. Главное преимущество новой карты — повышенное начисление миль по программе «Аэрофлот Бонус» без необходимости дополнительного оформления пакета услуг, поддержания минимальной суммы остатков на счетах/вкладах или требования по минимальному безналичному обороту.
При оплате покупок картой её держатель получает 2 мили за каждые 60 рублей, 1 доллар или 1 евро. При оформлении карты клиенту также начисляется 1000 приветственных миль.
Стандартное начисление по карте Visa Classic Аэрофлот Сбербанка в настоящий момент составляет 1 милю за 60 рублей и по 1,5 мили за 60 руб. по карте уровня Gold.
Среди других преимуществ новой карты — доступ к премиальному обслуживанию, которое включает услуги клиентского менеджера в центрах персонального обслуживания «Сбербанк Премьер» (625 офисов по всей России) и выделенную телефонную линию поддержки. Также держателю карты Visa Signature Аэрофлот доступна медицинская и юридическая поддержка в путешествии.
«Мы стремимся выпускать простые и выгодные продукты для удовлетворения клиентских потребностей. Для тех, кто часто летает авиакомпанией Аэрофлот и путешествует, мы выпускаем новую Карту Visa Signature Аэрофлот Сбербанка с выгодным предложением: 2 мили за каждые 60 рублей ($1 или 1 евро) за покупки по карте. Сбербанк предлагает свой новый продукт без каких-либо требований по открытию и обслуживанию пакетов услуг, поддержанию остатков или оборотов по карте», – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.
При оплате покупок картой её держатель получает 2 мили за каждые 60 рублей, 1 доллар или 1 евро. При оформлении карты клиенту также начисляется 1000 приветственных миль.
Стандартное начисление по карте Visa Classic Аэрофлот Сбербанка в настоящий момент составляет 1 милю за 60 рублей и по 1,5 мили за 60 руб. по карте уровня Gold.
Среди других преимуществ новой карты — доступ к премиальному обслуживанию, которое включает услуги клиентского менеджера в центрах персонального обслуживания «Сбербанк Премьер» (625 офисов по всей России) и выделенную телефонную линию поддержки. Также держателю карты Visa Signature Аэрофлот доступна медицинская и юридическая поддержка в путешествии.
«Мы стремимся выпускать простые и выгодные продукты для удовлетворения клиентских потребностей. Для тех, кто часто летает авиакомпанией Аэрофлот и путешествует, мы выпускаем новую Карту Visa Signature Аэрофлот Сбербанка с выгодным предложением: 2 мили за каждые 60 рублей ($1 или 1 евро) за покупки по карте. Сбербанк предлагает свой новый продукт без каких-либо требований по открытию и обслуживанию пакетов услуг, поддержанию остатков или оборотов по карте», – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.