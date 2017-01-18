Сбербанку присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления
18.01.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях получения независимой оценки уровня корпоративного управления, подтверждения соответствия действующей системы и применяемых практик корпоративного управления требованиям российских регуляторов и ожиданиям инвесторов, Банк прошёл процедуры присвоения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
Российский институт директоров (РИД) – единственная в России организация, присваивающая Национальный рейтинг корпоративного управления - провёл оценку практики корпоративного управления Сбербанка в соответствии с обновлённой методикой НРКУ и присвоил Банку НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления».
Из столь высокой оценки уровня корпоративного управления следует, что Банк:
Эксперты РИД проанализировали действующую практику корпоративного управления Сбербанка по четырём компонентам:
По всем четырём направлениям отмечено большое количество положительных моментов, в частности, в Банке принимаются существенные меры для снижения рисков нарушения прав акционеров, независимые директора составляют более 1/3 от состава Наблюдательного совета, в структуре Наблюдательного совета созданы и активно работают Комитеты, развит институт внутреннего аудита, Наблюдательный совет рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации информационной политики Сбербанка, Банк своевременно раскрывает финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, включая промежуточную отчётность по МСФО и другие.
Особенно высоко экспертами оценены достижения Банка в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.
Российский институт директоров (РИД) – единственная в России организация, присваивающая Национальный рейтинг корпоративного управления - провёл оценку практики корпоративного управления Сбербанка в соответствии с обновлённой методикой НРКУ и присвоил Банку НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления».
Из столь высокой оценки уровня корпоративного управления следует, что Банк:
- полностью соблюдает требования российского законодательства;
- применяет значительную часть рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Базельских принципов корпоративного управления для банков;
- является прозрачной компанией с высокими стандартами корпоративного управления.
- В настоящее время НРКУ 8 является высшей оценкой среди российских компаний, имеющих данный рейтинг.
Эксперты РИД проанализировали действующую практику корпоративного управления Сбербанка по четырём компонентам:
- права акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытие информации;
- корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.
По всем четырём направлениям отмечено большое количество положительных моментов, в частности, в Банке принимаются существенные меры для снижения рисков нарушения прав акционеров, независимые директора составляют более 1/3 от состава Наблюдательного совета, в структуре Наблюдательного совета созданы и активно работают Комитеты, развит институт внутреннего аудита, Наблюдательный совет рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации информационной политики Сбербанка, Банк своевременно раскрывает финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, включая промежуточную отчётность по МСФО и другие.
Особенно высоко экспертами оценены достижения Банка в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.