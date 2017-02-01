Сборы страховщиков столичного региона выросли на 16,6% за девять месяцев 2016 г.
01.02.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным ЦБ, сборы страховщиков в столичном регионе за девять месяцев 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 16,6% - до 469,7 млрд руб. За девять месяцев 2015 г. они составляли лишь 402,6 млрд руб.
Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни и имущества физических и юридических лиц, ОСАГО и от несчастных случаев, финансовых рисков, ДМС, ответственности и ОПО.
Сборы по страхованию жизни выросли на 65,8% - до 77,9 млрд руб., по ОСАГО - на 12,5% до 39,8 млрд руб., от несчастного случая - на 42% до 44,3 млрд руб., ответственности и ОПО – на 15,8% до 24,7 млрд руб. Премия по страхованию финансовых рисков выросла на 43,5% - до 18 млрд руб., по страхованию имущества физических лиц – на 15,8% и достигла 14,2 млрд руб., имущества юридических лиц – на 4,4% до 67,9 млрд руб., ДМС – на 13,8% до 79,5 млрд руб.
Сегмент страхования каско показал отрицательную динамику – 8,2%, сборы достигли 63,5 млрд руб.
Сборы «АльфаСтрахование» в МРЦ (Московский региональный центр) выросли на 34,5% - с 30,1 до 40,5 млрд руб., положительная динамика в 2016 г. обеспечена сборами по страхованию жизни (рост на 85,8%), от несчастного случая (на 103%), ОСАГО (на 68,8%), по страхованию имущества юридических лиц (на 55,5%), финансовых рисков (28,4%), ДМС (10,3%).
Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни и имущества физических и юридических лиц, ОСАГО и от несчастных случаев, финансовых рисков, ДМС, ответственности и ОПО.
Сборы по страхованию жизни выросли на 65,8% - до 77,9 млрд руб., по ОСАГО - на 12,5% до 39,8 млрд руб., от несчастного случая - на 42% до 44,3 млрд руб., ответственности и ОПО – на 15,8% до 24,7 млрд руб. Премия по страхованию финансовых рисков выросла на 43,5% - до 18 млрд руб., по страхованию имущества физических лиц – на 15,8% и достигла 14,2 млрд руб., имущества юридических лиц – на 4,4% до 67,9 млрд руб., ДМС – на 13,8% до 79,5 млрд руб.
Сегмент страхования каско показал отрицательную динамику – 8,2%, сборы достигли 63,5 млрд руб.
Сборы «АльфаСтрахование» в МРЦ (Московский региональный центр) выросли на 34,5% - с 30,1 до 40,5 млрд руб., положительная динамика в 2016 г. обеспечена сборами по страхованию жизни (рост на 85,8%), от несчастного случая (на 103%), ОСАГО (на 68,8%), по страхованию имущества юридических лиц (на 55,5%), финансовых рисков (28,4%), ДМС (10,3%).