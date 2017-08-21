ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) повысила долгосрочные рейтинги АО «СОГАЗ» — кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости — с «ВВ+» до «ВВВ-». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Повышение рейтингов обусловлено хорошими операционными показателями СОГАЗа, причём выше, чем у сопоставимых российских компаний, а также «чрезвычайно сильными» показателями капитализации и прибыльности.

По мнению S&P, показатель достаточности капитала АО «СОГАЗ» улучшился с «очень сильного» до «чрезвычайно сильного» благодаря генерированию капитала за счёт прибыли. Отдельно отмечается, что прибыльная деятельность СОГАЗа, ориентированная в большей степени на корпоративный сегмент, слабо подвержена рискам сектора страхования иного, чем страхование жизни, где доминирует розничное автострахование.

Рейтинговое агентство ожидает, что в 2017 г. показатели прибыльности АО «СОГАЗ» останутся стабильными, а чистая прибыль в 2017-2018 гг. составит более 20 млрд рублей (более 300 млн долл.).