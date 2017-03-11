ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Юга России за 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., достигнув 70 млрд руб. По итогам 2015 г. сборы страхового рынка юга страны по всем видам страхования (кроме ОМС) составляли лишь 59,5 млрд руб.

Сборы увеличились за счёт роста сегмента страхования жизни, страхования от несчастных случаев (НС), ответственности, имущества, ДМС. Так, сборы страховщиков по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом выросли на 72,2% (с 6,5 до 11,2 млрд руб.). Высокая динамика рынка страхования жизни обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования.

В сфере страхования от несчастных случаев рост составил 18,9% (с 5,9 до 7 млрд руб.), ДМС – на 6,5% (с 3,0 до 3,3 млрд руб.) Также наблюдается рост в сегменте страхования гражданской ответственности – премии выросли на 51,3% (с 2,4 до 3,6 млрд руб.). Сборы по страхованию имущества физических лиц выросли на 53,4% (с 1,7 до 2,7 млрд руб.). Положительную динамику показали и сборы по имуществу юридических лиц, рост составил 57,5% (с 7,5 до 11,9 млрд руб.).

В моторных видах страхования произошло снижение: сборы по ОСАГО уменьшились на 1,6% (с 26 до 25,6 млрд руб.), сборы по каско упали сильнее – на 2,7% (с 7,6 до 7,4 млрд руб.).

Лидером по сборам страховых премий на Юге России стал Краснодарский край, общая сумма страховых премий составила 26,25 млрд руб., что на 13,9% больше показателей 2015 г. Доля Краснодарского края в совокупных премиях регионов ЮФО и СКФО составляет 37,5%. На второй строчке – Ростовская область со сборами 14,3 млрд руб. (+18,7%), на третьем месте Ставропольский край – сборы составили 8,94 млрд руб. (+17%).

Отрицательную динамику сборов показали: Республика Ингушетия – 32,7%, КЧР – 21,9%, Республика Адыгея – 14,4%, Республика Северная Осетия – Алания – 1,9%.

«На Юге России безусловным лидером по сборам стал Краснодарский край, который находится на четвёртом месте с долей по стране в 2,2%, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, - говорит Елена Полтавская, заместитель директора Южного регионального центра «АльфаСтрахование» по розничным продажам. - На Кубани отмечаются высокие сборы по добровольным видам страхования: ДМС (768 млн руб.), каско (3,1 млрд руб.), имуществу физических лиц (861 млн руб.), сельхозстрахованию (1,6 млрд руб.) и страхованию жизни (3,9 млрд руб.)».