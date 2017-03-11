Страховой рынок Юга РФ в прошлом году вырос на 17,7%
Сборы увеличились за счёт роста сегмента страхования жизни, страхования от несчастных случаев (НС), ответственности, имущества, ДМС. Так, сборы страховщиков по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом выросли на 72,2% (с 6,5 до 11,2 млрд руб.). Высокая динамика рынка страхования жизни обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования.
В сфере страхования от несчастных случаев рост составил 18,9% (с 5,9 до 7 млрд руб.), ДМС – на 6,5% (с 3,0 до 3,3 млрд руб.) Также наблюдается рост в сегменте страхования гражданской ответственности – премии выросли на 51,3% (с 2,4 до 3,6 млрд руб.). Сборы по страхованию имущества физических лиц выросли на 53,4% (с 1,7 до 2,7 млрд руб.). Положительную динамику показали и сборы по имуществу юридических лиц, рост составил 57,5% (с 7,5 до 11,9 млрд руб.).
В моторных видах страхования произошло снижение: сборы по ОСАГО уменьшились на 1,6% (с 26 до 25,6 млрд руб.), сборы по каско упали сильнее – на 2,7% (с 7,6 до 7,4 млрд руб.).
Лидером по сборам страховых премий на Юге России стал Краснодарский край, общая сумма страховых премий составила 26,25 млрд руб., что на 13,9% больше показателей 2015 г. Доля Краснодарского края в совокупных премиях регионов ЮФО и СКФО составляет 37,5%. На второй строчке – Ростовская область со сборами 14,3 млрд руб. (+18,7%), на третьем месте Ставропольский край – сборы составили 8,94 млрд руб. (+17%).
Отрицательную динамику сборов показали: Республика Ингушетия – 32,7%, КЧР – 21,9%, Республика Адыгея – 14,4%, Республика Северная Осетия – Алания – 1,9%.
«На Юге России безусловным лидером по сборам стал Краснодарский край, который находится на четвёртом месте с долей по стране в 2,2%, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, - говорит Елена Полтавская, заместитель директора Южного регионального центра «АльфаСтрахование» по розничным продажам. - На Кубани отмечаются высокие сборы по добровольным видам страхования: ДМС (768 млн руб.), каско (3,1 млрд руб.), имуществу физических лиц (861 млн руб.), сельхозстрахованию (1,6 млрд руб.) и страхованию жизни (3,9 млрд руб.)».