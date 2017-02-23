ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страховые компании с 1 января по 21 февраля 2017 года заключили более 355 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, тем самым превысив объём общих продаж за 12 месяцев прошлого года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, напомнив, что за весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы «автогражданки» в добровольном порядке, было заключено 330 тыс. таких договоров.

«Старт обязательных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж, который делает полис доступнее и работает на дигитализацию страхового рынка в целом. Объёмы продаж говорят о том, что потребитель ждал эту услугу, она является востребованной, особенно в проблемных регионах», – сказал И.Юргенс.

Компаниями лидерами по числу проданных в 2017 году электронных полисов ОСАГО являются: ПАО СК "Росгосстрах", СПАО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах", САО "ВСК", ОАО "АльфаСтрахование", АО "СОГАЗ", ЗАО "МАКС", ООО МСК "СТРАЖ", ООО "СК "Согласие" и ООО СК "Московия".

Регионами лидерами по продажам е-ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Свердловская области, Москва. «В основном это регионы, где наблюдались проблемы с доступностью ОСАГО в результате деятельности автоюристов. Например, за истекший период 2017 года продажи в Краснодарском крае составили 10% от общероссийского объема, а вся эта пятерка регионов взяла на себя почти треть продаж», – сообщил И.Юргенс.