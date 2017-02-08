Утверждены изменения в Меморандум о финансовой политике ВЭБа
08.02.2017, 10:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило изменения в Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка, необходимые для оказания финансовой поддержки проектам Национальной технологической инициативы (НТИ), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
ВЭБ будет выполнять следующие задачи в рамках поддержки проектов НТИ:
экспертная поддержка проектов, претендующих на получение возвратного финансирования и имеющих коммерческий потенциал, на этапе создания бизнеса и при готовности прототипа продукта с целью поддержки в создании полной бизнес-модели проекта и обеспечения готовности к финансированию ВЭБ;
поддержка акселератора для проработки бизнес-моделей и подготовки проектов к выходу на рынок, привлечению финансирования. Акселератор призван помочь проектам НТИ оформить бизнес-модель проекта, подготовить проект к диалогу с инвестором, оценить рынок, провести общение с ментором(ами) по отдельным направлениям развития проекта: выход на международные рынки, формирование спроса, продвижение и маркетинг, ценообразование и тд;
финансовая поддержка запуска, масштабирования инновационного производства и услуг.
В соответствии с изменениями, Внешэкономбанк будет осуществлять финансирование на возвратной основе в целях реализации проектов НТИ, соответствующих основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Банка, установленным Меморандумом, а также следующим критериям:
а) срок окупаемости – более 5 лет;
б) общая стоимость проекта – свыше 1 млрд рублей (или в эквиваленте);
в) проект НТИ, предусматривающий запуск и/или масштабирование инновационных производств, получил одобрение межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию РФ.
ВЭБ будет выполнять следующие задачи в рамках поддержки проектов НТИ:
экспертная поддержка проектов, претендующих на получение возвратного финансирования и имеющих коммерческий потенциал, на этапе создания бизнеса и при готовности прототипа продукта с целью поддержки в создании полной бизнес-модели проекта и обеспечения готовности к финансированию ВЭБ;
поддержка акселератора для проработки бизнес-моделей и подготовки проектов к выходу на рынок, привлечению финансирования. Акселератор призван помочь проектам НТИ оформить бизнес-модель проекта, подготовить проект к диалогу с инвестором, оценить рынок, провести общение с ментором(ами) по отдельным направлениям развития проекта: выход на международные рынки, формирование спроса, продвижение и маркетинг, ценообразование и тд;
финансовая поддержка запуска, масштабирования инновационного производства и услуг.
В соответствии с изменениями, Внешэкономбанк будет осуществлять финансирование на возвратной основе в целях реализации проектов НТИ, соответствующих основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Банка, установленным Меморандумом, а также следующим критериям:
а) срок окупаемости – более 5 лет;
б) общая стоимость проекта – свыше 1 млрд рублей (или в эквиваленте);
в) проект НТИ, предусматривающий запуск и/или масштабирование инновационных производств, получил одобрение межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию РФ.