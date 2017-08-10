ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк внедряет блокчейн в благотворительность. Совместно с международными специалистами в области блокчейна Банк запустил электронный кошелек для Благотворительного фонда «Старость в радость» и осуществил первую транзакцию во всемирно известной криптовалюте Ether (эфир) компании Ethereum.

Первый благотворительный взнос в размере 1 эфира (около 16,5 тысяч рублей) сделал Владимир Демин, советник Председателя Внешэкономбанка, руководитель Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на блокчейн.

«Совершая пожертвование, мы чаще всего не можем знать наверняка, на что будут потрачены средства и успеют ли они дойти до нуждающегося вовремя. Это, к сожалению, гасит многие благородные порывы. Использование криптовалют в различных сферах – это современный тренд, их капитализация во всем мире сегодня составляет порядка 140 млрд долларов, но для ВЭБа внедрение «криптоблаготворительности» на блокчейне - это не дань моде, а возможность обеспечить высокую скорость переводов и полную прозрачность системы. Каждой цифровой монете присваивается номер, по которому можно отследить весь путь пожертвования: от перевода на кошелек благотворительной организации до покупки на эти средства игрушек в детские дома или лекарств в больницы. Кроме того, некоторые пользователи криптовалюты пока не знают, куда ее направить, или не могут потратить её по месту жительства, поэтому блокчейн способен привлечь в благотворительность средства из альтернативных источников», - сказал Глеб Юн, старший вице-президент Внешэкономбанка.

Для Внешэкономбанка идея внедрения блокчейна в благотворительность – это логическое продолжение совместных проектов с Благотворительным фондом «Старость в радость». Волонтерское движение в России нуждается в активной поддержке как государством, так и бизнесом. Благотворительные взносы – это самый популярный инструмент для оказания помощи нуждающимся. ВЭБ, обладая компетенциями в сфере блокчейн, применил новый подход к благотворительности, обеспечив возможность отслеживать судьбу переведенных средств.