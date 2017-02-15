ВТБ24 представил обновлённый интернет-банк
15.02.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пользователям ВТБ24-Онлайн стала доступна бета-версия обновлённого интернет-банка. Оценить преимущества новой версии клиенты могут, перейдя по ссылке с главной страницы.
Редизайн интернет-банка является завершающим этапом обновления всех дистанционных каналов банка. Ранее ВТБ24 обновил корпоративный сайт, меню банкоматов, мобильный банк для устройств на платформе iOs.
Запуск нового ВТБ24-Онлайн осуществляется в два этапа: с февраля по апрель оценить преимущества обновленного банка можно будет по желанию; в конце апреля обновлённый интернет-банк будет доступен по умолчанию, при этом клиентам будет предоставлена возможность продолжить пользоваться старой версией. В общей сложности параллельная работа двух версий интернет-банка будет продолжаться до июня включительно.
В новом ВТБ24-Онлайн представлен другой дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал. Основные нововведения интернет-банка:
- упрощенный вход: отправка sms/push-кода осуществляется автоматически после ввода логина и пароля;
- все продукты клиента представлены на главной странице с разным уровнем детализации;
- история операций в ВТБ24-Онайн за любой период, а также выписка по продуктам доступны на главной странице;
- быстрый доступ к шаблонам на главной странице, а также в разделах «Переводы» и «Оплата услуг»;
- быстрый доступ к курсам валют и конверсионным операциям из любого раздела;
- переводы между своими счетами и картами в два клика в разделе «Переводы»;
- модернизированный раздел «Оплата услуг» с ТОП-4 категорий операций для быстрого доступа;
- новый раздел «Витрина», совмещающий в себе персональные предложения для клиента, продуктовые предложения от банка, а также предоставляющий возможность дистанционно открыть новый продукт.
Редизайн интернет-банка является завершающим этапом обновления всех дистанционных каналов банка. Ранее ВТБ24 обновил корпоративный сайт, меню банкоматов, мобильный банк для устройств на платформе iOs.
Запуск нового ВТБ24-Онлайн осуществляется в два этапа: с февраля по апрель оценить преимущества обновленного банка можно будет по желанию; в конце апреля обновлённый интернет-банк будет доступен по умолчанию, при этом клиентам будет предоставлена возможность продолжить пользоваться старой версией. В общей сложности параллельная работа двух версий интернет-банка будет продолжаться до июня включительно.
В новом ВТБ24-Онлайн представлен другой дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал. Основные нововведения интернет-банка:
- упрощенный вход: отправка sms/push-кода осуществляется автоматически после ввода логина и пароля;
- все продукты клиента представлены на главной странице с разным уровнем детализации;
- история операций в ВТБ24-Онайн за любой период, а также выписка по продуктам доступны на главной странице;
- быстрый доступ к шаблонам на главной странице, а также в разделах «Переводы» и «Оплата услуг»;
- быстрый доступ к курсам валют и конверсионным операциям из любого раздела;
- переводы между своими счетами и картами в два клика в разделе «Переводы»;
- модернизированный раздел «Оплата услуг» с ТОП-4 категорий операций для быстрого доступа;
- новый раздел «Витрина», совмещающий в себе персональные предложения для клиента, продуктовые предложения от банка, а также предоставляющий возможность дистанционно открыть новый продукт.