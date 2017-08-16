ВТБ в Татарстане подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года
16.08.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпоративный филиал банка ВТБ в Татарстане подвёл итоги работы за первое полугодие 2017 года.
По состоянию на 1 июля 2017 года кредитный портфель регионального подразделения банка ВТБ составил 54,3 млрд рублей, рост за первое полугодие 2017 года составил 12%.
За отчётный период предприятиям региона было выдано кредитов на общую сумму 30,3 млрд рублей. Из них клиентам крупного бизнеса – 13,2 млрд рублей, среднего бизнеса – 17,1 млрд рублей. Наибольший рост объёма выданных кредитов достигнут по компаниям среднего бизнеса республики: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 84%.
На отчётную дату выдано гарантий предприятиям региона на общую сумму 12 млрд рублей. Основной объём – 87% – приходится на клиентов сегмента среднего бизнеса.
Банк интенсивно работает на рынке привлечения, объём средств на расчётных счетах и депозитах юридических лиц банка в регионе в среднем за полугодие составил порядка 40 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 35%.
Банк ВТБ в Татарстане активно участвует во всех программах государственной поддержки бизнеса. В частности, по состоянию на 01 июля 2017 года по программе "Проекты развития" региональное подразделение банка совместно с Фондом Развития Промышленности реализовало сделки с компаниями республики на общую сумму 2,3 млрд руб. В рамках госпрограммы кредитования сельхозпроизводителей заключено 16 договоров на общую сумму 2,1 млрд руб. По программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства заключено кредитных соглашений на сумму 650 млн рублей.
Руководитель дирекции банка ВТБ в Татарстан Марьям Давлетшина отметила: "Итоги полугодия демонстрируют рост показателей по всем основным направлениям деятельности банка. Мы сохранили лидирующие позиции по кредитованию предприятий республики. При этом значительный прирост кредитного портфеля произошёл в сегменте среднего бизнеса: практически в 2 раза по сравнению с показателем прошлого года. На наш взгляд, именно компании этого сегмента являются драйверами роста регионального рынка. Предприятия региона адаптировались к новой экономической реальности, продолжают развиваться, модернизируют производства. Этому во многом способствуют федеральные и региональные программы поддержки бизнеса, в которых банк активно участвует, предоставляя финансирование на льготных условиях".
Как социально ответственная компания, Банк ВТБ 3 августа этого года в рамках корпоративной благотворительной программы "Мир без слёз" оказал финансовую помощь Камскому детскому медицинскому центру города Набережные Челны. ВТБ профинансировал приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара на сумму 1,5 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2017 года кредитный портфель регионального подразделения банка ВТБ составил 54,3 млрд рублей, рост за первое полугодие 2017 года составил 12%.
За отчётный период предприятиям региона было выдано кредитов на общую сумму 30,3 млрд рублей. Из них клиентам крупного бизнеса – 13,2 млрд рублей, среднего бизнеса – 17,1 млрд рублей. Наибольший рост объёма выданных кредитов достигнут по компаниям среднего бизнеса республики: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 84%.
На отчётную дату выдано гарантий предприятиям региона на общую сумму 12 млрд рублей. Основной объём – 87% – приходится на клиентов сегмента среднего бизнеса.
Банк интенсивно работает на рынке привлечения, объём средств на расчётных счетах и депозитах юридических лиц банка в регионе в среднем за полугодие составил порядка 40 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 35%.
Банк ВТБ в Татарстане активно участвует во всех программах государственной поддержки бизнеса. В частности, по состоянию на 01 июля 2017 года по программе "Проекты развития" региональное подразделение банка совместно с Фондом Развития Промышленности реализовало сделки с компаниями республики на общую сумму 2,3 млрд руб. В рамках госпрограммы кредитования сельхозпроизводителей заключено 16 договоров на общую сумму 2,1 млрд руб. По программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства заключено кредитных соглашений на сумму 650 млн рублей.
Руководитель дирекции банка ВТБ в Татарстан Марьям Давлетшина отметила: "Итоги полугодия демонстрируют рост показателей по всем основным направлениям деятельности банка. Мы сохранили лидирующие позиции по кредитованию предприятий республики. При этом значительный прирост кредитного портфеля произошёл в сегменте среднего бизнеса: практически в 2 раза по сравнению с показателем прошлого года. На наш взгляд, именно компании этого сегмента являются драйверами роста регионального рынка. Предприятия региона адаптировались к новой экономической реальности, продолжают развиваться, модернизируют производства. Этому во многом способствуют федеральные и региональные программы поддержки бизнеса, в которых банк активно участвует, предоставляя финансирование на льготных условиях".
Как социально ответственная компания, Банк ВТБ 3 августа этого года в рамках корпоративной благотворительной программы "Мир без слёз" оказал финансовую помощь Камскому детскому медицинскому центру города Набережные Челны. ВТБ профинансировал приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара на сумму 1,5 млн рублей.
Источник: ВТБ