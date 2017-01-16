ВТБ запускает мобильный банк для малого бизнеса
16.01.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ запускает мобильное приложение для компаний малого бизнеса, которое позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS.
С помощью приложения «ВТБ БМ Бизнес» можно узнать актуальную информацию об остатке денежных средств и получить выписку по счетам, подтвердить с помощью SMS исходящие платежи, созданные в интернет-банке, удобный фильтр позволяет найти нужный платеж в выписке. Среди дополнительных возможностей - отправка реквизитов счетов своим контрагентам напрямую из мобильного приложения, инфографика по счетам (графическая выписка) и информация по ближайшим банкоматам и отделениям банка ВТБ. Приложение также имеет встроенный налоговый календарь.
Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ, отметил: «Активное использование дистанционных каналов – насущная необходимость для бизнеса. Более 90% наших клиентов – представителей малого бизнеса используют систему «Интернет Банк-Клиент». Уверен, что мобильный банк позволит им повысить уровень управления бизнесом и сделает их обслуживание в ВТБ еще более комфортным».
По словам заместителя руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM Александра Солонина: «Мы создали удобный мобильный банк, который позволяет руководителям и собственникам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира в режиме реального времени. У нас большие планы по развитию мобильного банка».
С помощью приложения «ВТБ БМ Бизнес» можно узнать актуальную информацию об остатке денежных средств и получить выписку по счетам, подтвердить с помощью SMS исходящие платежи, созданные в интернет-банке, удобный фильтр позволяет найти нужный платеж в выписке. Среди дополнительных возможностей - отправка реквизитов счетов своим контрагентам напрямую из мобильного приложения, инфографика по счетам (графическая выписка) и информация по ближайшим банкоматам и отделениям банка ВТБ. Приложение также имеет встроенный налоговый календарь.
Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ, отметил: «Активное использование дистанционных каналов – насущная необходимость для бизнеса. Более 90% наших клиентов – представителей малого бизнеса используют систему «Интернет Банк-Клиент». Уверен, что мобильный банк позволит им повысить уровень управления бизнесом и сделает их обслуживание в ВТБ еще более комфортным».
По словам заместителя руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM Александра Солонина: «Мы создали удобный мобильный банк, который позволяет руководителям и собственникам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира в режиме реального времени. У нас большие планы по развитию мобильного банка».