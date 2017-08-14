ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Кундапур Ваман Каматх в эксклюзивном интервью Синьхуа сообщил, что 17 августа НБР откроет в ЮАР своё первое региональное отделение.



Каматх отметил, что, согласно планам НБР, две трети кредитов, которые банк выделит в течение ближайших 5 лет, пойдут на инфраструктурное строительство и поддержку устойчивого развития. Пример Китая убедительно доказывает важность устойчивого развития для страны с нарождающейся рыночной экономикой.



По словам Каматха, открывающееся на будущей неделе в Йоханнесбурге региональное отделение НБР станет первым филиалом банка. Этот филиал поможет банку более эффективно осуществлять финансовое стимулирование и резервирование проектов на Африканском континенте, станет для НБР "окном" в Африку.



"Использование национальных валют в финансовых операциях становится всё более актуальным вопросом, особенно для стран с нарождающейся рыночной экономикой. НБР намерен всячески поддерживать финансовые проекты с использованием национальных валют пяти государств БРИКС в качестве базовых валют", - указал Каматх.



Он сообщил, что вслед за прошлогодним первым выпуском облигаций в китайской валюте на сумму 3 млрд юаней на финансирование "зелёных" проектов, НБР планирует во второй половине текущего года выпустить новую серию облигаций на сумму от 3 до 5 млрд юаней. Одновременно банк изучает возможность выпуска облигаций в валютах других стран, в частности в индийских рупиях и российских рублях.



Кроме этого, в ближайшее время НБР намерен одобрить выделение 5 новых кредитов на общую сумму 1,5 млрд долларов США, 2 из которых будут выданы Китаю.