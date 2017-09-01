ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах и меморандум о сотрудничестве по кредитным рейтингам в рамках Ежегодной встречи Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС в Пекине.

Со стороны Внешэкономбанка документы подписал Первый заместитель Председателя – член Правления Николай Цехомский. Свои подписи под соглашением и меморандумом также поставили руководители Банка развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social), Государственного банка развития Китая (China Development Bank), Экспортно-импортного банка Индии (Eximbank of India) и Банка развития Южной Африки (Development Bank of Southern Africa).

Банки создадут рамочный механизм открытия кредитных линий в национальных валютах в пользу участников ММС БРИКС, а также компаний из стран БРИКС под гарантии банков-подписантов соглашения.

"Подписанное соглашение является важным практическим шагом многостороннего сотрудничества банков развития стран-членов БРИКС. Использование национальных валют будет способствовать взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, снижению валютных рисков, увеличению товарооборота, поможет компаниям выходить на рынки капитала стран-членов БРИКС", - заявил Николай Цехомский.

Меморандум о сотрудничестве по кредитным рейтингам предусматривает обмен информацией между участниками ММС БРИКС о внутренних кредитных рейтингах, присвоенных клиентам, а также о методологии оценки и присвоения рейтингов. Обмен информацией будет осуществляться по запросу и на условиях конфиденциальности.