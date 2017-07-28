ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яндекс (NASDAQ: YNDX), крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2017 года.

Ключевые финансовые показатели за II квартал 2017 года (1)(2)

• Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года на 23% — до 22,1 млрд рублей (374,1 млн долларов США).

• Чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей (59,0 млн долларов) и выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года на 69%.

• Рентабельность по чистой прибыли — 15,8%.

• Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 4,0 млрд рублей (67,5 млн долларов США) и увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года.

• Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 18,1%.

• Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года на 7% — до 7,2 млрд рублей (122,1 млн долларов США).

• Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 32,6%.

• Объём денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги на 30 июня 2017 года составил 66,2 млрд рублей (1 120,0 млн долларов США).

Ключевые операционные показатели и достижения за II квартал 2017 года

• Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2017 года составила в среднем 54,3%, в первом квартале этого года — 54,7% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

• Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года на 5%.

• Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 10% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года.

• Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 9% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года.

• Число поездок Яндекс.Такси выросло на 425% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года.

События после отчётной даты

• Яндекс заключил соглашение с компанией Uber об объединении бизнесов по онлайн-заказу такси в России и пяти соседних странах.

• Запущен Яндекс.Радар — сервис для мониторинга популярности браузеров и поисковых систем, основанный на данных Яндекс.Метрики.

«Наша команда добилась прекрасных результатов и в этом квартале, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Мы заключили соглашение с компанией Uber об объединении наших сервисов по онлайн-заказу такси в России и пяти соседних странах. Это говорит о том, что мы способны находить новые решения для развития наших бизнес-направлений, позволяющие нам действовать в интересах наших акционеров».

«В этом квартале мы добились прекрасных результатов во всех направлениях работы. Я доволен высокими темпами роста и рентабельностью нашего основного бизнеса, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Мы продолжим инвестировать в Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет и сервисы объявлений, а также в новые проекты, которые обеспечат рост компании в будущем».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за второй квартал и первое полугодие 2016 и 2017 годов:

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года. В структуре общей выручки Яндекса во втором квартале 2017 года она составляет 95% и остаётся основным источником дохода компании. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года и составила 70% от общей выручки компании во втором квартале 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2017 года она составила 24%.

Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года составил 59% и был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.

Обзор выручки по сегментам: