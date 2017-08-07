ОРЕАНДА-НОВОСТИ На чемпионате России по гребному спорту, который прошел в Москве на гребном канале в Крылатском, подмосковные спортсмены завоевали 15 золотых, 15 серебряных и семь бронзовых медалей, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.



Часть наград была завоевана в рамках соревнований спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



«Это очень достойный результат. Наши гребцы показали, что заслуживают возможность представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет осенью в США. Условие попадания в состав национальной сборной на чемпионат мира было основным мотивом для полной выкладки спортсменов на прошедших соревнованиях», — сказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.



Он добавил, что главной целью команды Московской области являются медали чемпионата мира.



В основных соревнованиях подмосковные гребцы выиграли восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали. Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представлявшие регион, завоевали семь золотых, восемь серебряных и три бронзовых награды.



Чемпионат России по гребному спорту проходил с 4 по 6 августа. В нем приняло участие более 400 спортсменов из 19 регионов страны.