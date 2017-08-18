ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по велоспорту на треке. На счету московских велогонщиков уже четыре золота, два серебра и две бронзы.



Москвичка Евгения Аугустинас победила с коллегами в командной гонке преследования у женщин. В этой дисциплине на вторую ступень пьедестал также поднялись столичные спортсменки Тамара Балаболина и Гульназ Бадыкова, а Анастасия Лукашенко стала третьей.



У мужчин в командной гонке преследования победу одержали Евгений Ковалёв, Владислав Куликов и Алексей Курбатов.



Ранее в командном спринте первенствовали среди мужчин Никита Шуршин, Шейн Перкинс и Александр Шарапов, представляющие столицу.



Серебряную медаль завоевал в этом виде москвич Кирилл Самусенко, который выступал в команде с Павлом Якушевским и Алексеем Ткачевым.



Сергей Таболин, Евгений Бобраков и Александр Васюхно стали бронзовыми призёрами.



Не было равных и женскому дуэту из Москвы. Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лидер женской сборной по велотреку Дарья Шмелева в паре с Екатериной Роговой показала в финальном заезде лучшее время — 33,415 секунды.