ОРЕАНДА-НОВОСТИ На старт полумарафона «Лужники», посвящённого истории легендарного олимпийского комплекса, вышли около 9 тыс. человек.



Участники преодолели маршрут, проходящий по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской набережным. Бегунам открылись виды на здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной Российской Федерации, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.



Среди женщин быстрее всех преодолела дистанцию Юлия Конякина. Она пробежала 21,1 километра за один час 18 минут 00 секунд. Второй финишную черту пересекла Наталья Попкова (1:19:26), а третьей — Алла Сидорова (1:20:35).



Среди мужчин лидером стал Олег Григорьев, он пробежал полумарафон за один час 09 минут 17 секунд. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Андрей Сафронов (1:09:18). Третьим финишировал Андрей Коваленко (1:09:53).



Также на соревнованиях стартовали спортсмены на колясках. Виталий Гриценко преодолел расстояние за 51 минуту 04 секунды, такой результат позволил ему стать победителем. В женском заезде лидировала Акжана Абдикаримова (00:57:51).



Кроме того, в полумарафоне участвовали хендбайкеры — спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на специальных велосипедах с ручным приводом. Быстрее всех добрался до финиша Руслан Кузнецов (00:37:48). Среди женщин победила Алеся Гусарова (00:54:26).



На финише каждому участнику вручили памятную медаль.



На сайте забега и в социальных сетях была организована прямая онлайн-трансляция полумарафона.



Еще одним нововведением стала возможность отслеживать перемещение спортсменов в режиме реального времени с помощью мобильного телефона. Благодаря такой технологии никто из болельщиков не пропустил своего родственника/друга на дистанции или финишной прямой.



Полумарафон «Лужники» унаследовал свой маршрут и дату проведения от Музыкального полумарафона, который проходил в Москве с 2014 года. В первый год его проведения финишировали 3226 бегунов, а в 2016 году — уже 6027.



Полумарафон является последним соревнованием перед главным беговым событием года — Московским марафоном. На него уже зарегистрировались более 15 тысяч человек. 24 сентября пройдут забег на 10 километров, корпоративная эстафета, заезды хендбайкеров и колясочников. Онлайн-регистрация открыта до 23 августа, однако ее могут закрыть раньше, если закончатся свободные места.