ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Дужниках Здрой. Он допустил 1 промах.

Бронза в гонке досталась ещё одному россиянину Алексею Слепову. Второе место у болгарского спортсмена Красимира Анева. Оба биатлониста стреляли чисто.