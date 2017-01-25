Биатлонист Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы
25.01.2017, 16:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Дужниках Здрой. Он допустил 1 промах.
Бронза в гонке досталась ещё одному россиянину Алексею Слепову. Второе место у болгарского спортсмена Красимира Анева. Оба биатлониста стреляли чисто.
Бронза в гонке досталась ещё одному россиянину Алексею Слепову. Второе место у болгарского спортсмена Красимира Анева. Оба биатлониста стреляли чисто.