ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе:



«Сегодня гонка мне понравилась. С первого круга все шли в довольно-таки комфортном темпе, мне хорошо работалось. Единственное, с чем в стрельбе я не справилась – это какая-то неуверенность после вчерашней гонки. Немного, может, с пульсом не рассчитала. Но на последний рубеж я собралась и отработала довольно-таки неплохо, билась.



Мне нравится работать контактно, держаться за кем-то. Здорово, когда выходишь вперед, идешь лидером. Как будто появляются какие-то сверхсилы».