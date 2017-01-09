Более 50 спортивных объектов построят в Москве в 2017 году
09.01.2017, 10:57
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Культура и досуг
09.01.2017 12:06
08.01.2017 20:40
08.01.2017 17:09
08.01.2017 14:41
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Государство
09.01.2017 12:04
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09.01.2017 11:19
09.01.2017 10:47
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Промышленность
09.01.2017 12:17
Российскими физиками разработана математическая модель, позволяющая увеличить качество ядерного топлива
07.01.2017 17:21
05.01.2017 21:40
05.01.2017 16:49
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Транспорт
09.01.2017 11:30
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Наука и техника
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Финансы
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09.01.2017 10:55
08.01.2017 09:01
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Связь
27.12.2016 21:27
Создание единого цифрового пространства обсудили на заседании Высшего Евразийского экономического совета
27.12.2016 12:51
26.12.2016 19:44
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IT, Медиа
26.12.2016 19:44
26.12.2016 14:24
26.12.2016 13:43
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ТЭК
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Торговля и услуги
09.01.2017 12:26
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Физическая активность
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08.01.2017 20:54
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В мире
05.01.2017 21:11
04.01.2017 22:46
Инспекторы Организации по запрещению химического оружия не могут получить доступ к авиационному ангару в Сирии
04.01.2017 21:12
03.01.2017 21:35