ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В эти выходные центр спортивной подготовки «Триумф» вновь станет местом паломничества любителей вольной борьбы.

В стенах комплекса будут разыграны медали специальных соревнований среди взрослых и юношей.

Соревнования начнутся в субботу 18 февраля. На ковёр выйдут борцы весовых категорий до 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 кг. В воскресенье 19 февраля медали оспорят атлеты весовых категорий до 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг.

Всего в столицу республики приедут 104 борца из пятнадцати регионов страны: Бурятии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Тывы, Северной Осетии, Ингушетии, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ростовской, Омской, Новосибирской, Орловской, Астраханской областей и Москвы. Честь Республики Саха (Якутия) будут защищать 20 взрослых и 14 юношей. Среди них можно выделить самых опытных и титулованных - Сергея Николаева и Владимира Бородина.

Почётными гостями чемпионата и первенства станут: главный тренер сборной страны по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху, член исполкома Сурдлимпийского комитета России Владимир Горинов, главный тренер сборной России по вольной борьбе (спорт глухих) Сергей Кокоев и ответственный секретарь Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Илона Адамова.

Главной особенностью первенства станет то, что по итогам состязаний будет сформирована сборная команда России для участия в XXIII Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Самсуне (Турция) с 18 по 30 июля.