Елистратов стал первым на чемпионате Европы по шорт-треку в многоборье
16.01.2017, 12:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский спортсмен Семён Елистратов стал первым на чемпионате Европы по шорт-треку в многоборье. По итогам всех гонок на соревнованиях в итальянском городе Турине он набрал 86 очков.
Второе место занял венгр Лю Шаолинь, в активе которого 71 очко. На третью ступень пьедестала почёта поднялся голландец Шинки Кнегт, набравший 54 очка. Ещё один российский спортсмен Виктор Ан с 17 очками занял восьмое место.
Для Елистратова победа на чемпионате Европы в многоборье стала уже второй подряд. Также он и Виктор Ан получили серебряные медали в составе сборной страны. Российские спортсмены Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов заняли второе место в эстафете на дистанции пять тысяч метров. Победила сборная Голландии, команда Италии — на третьем месте.
Ранее на чемпионате Европы Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров, бронзу — на 1000 метрах и выиграл суперфинал. Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров.
Второе место занял венгр Лю Шаолинь, в активе которого 71 очко. На третью ступень пьедестала почёта поднялся голландец Шинки Кнегт, набравший 54 очка. Ещё один российский спортсмен Виктор Ан с 17 очками занял восьмое место.
Для Елистратова победа на чемпионате Европы в многоборье стала уже второй подряд. Также он и Виктор Ан получили серебряные медали в составе сборной страны. Российские спортсмены Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов заняли второе место в эстафете на дистанции пять тысяч метров. Победила сборная Голландии, команда Италии — на третьем месте.
Ранее на чемпионате Европы Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров, бронзу — на 1000 метрах и выиграл суперфинал. Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров.