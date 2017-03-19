ОРЕАНДА-НОВОСТИ Биатлонист сборной России Евгений Гараничев финишировал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.



Золото выиграл Мартен Фуркад. Эта победа стала для него 14–й в сезоне. По итогам гонки ему также достался Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов.



Результаты гонки. Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия). Масс-старт. Мужчины.



1. Мартен Фуркад (Франция) — 37:32.2 (0)



2. Андрей Расторгуев (Латвия) +17.4 (2)



3. Симон Эдер (Австрия) +32.4 (1)



8. Евгений Гараничев +45.6 (3)



10. Антон Бабиков +51.9 (1)



11. Антон Шипулин +1:04.7 (3)



28. Максим Цветков +3:33.1 (2)