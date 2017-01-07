Француженка Дорен-Абер выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
07.01.2017, 20:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Француженка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Второй стала чешка Габриэла Коукалова, а третьей финишировала спортсменка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.
Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, занявшая лишь 27–е место.
Второй стала чешка Габриэла Коукалова, а третьей финишировала спортсменка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.
Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, занявшая лишь 27–е место.