ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Француженка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Второй стала чешка Габриэла Коукалова, а третьей финишировала спортсменка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, занявшая лишь 27–е место.