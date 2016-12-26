ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представительница Тюменской области Ирина Услугина победила в спринте на третьем этапе Кубка России в Чайковском, допустив один промах. Второе место заняла Лариса Надеева из Свердловской области, третье — Ольга Якушова из Красноярского края.

Кубок России. Чайковский (Пермский край)

Спринт. Женщины

1. Ирина Услугина (Тюменская обл.) — 23.15,6 (1)

2. Лариса Надеева (Свердловская обл.) +5,2 (1)

3. Ольга Якушова (Красноярский кр.) +21,6 (2).