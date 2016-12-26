ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Союз биатлонистов России информирует Вас об изменении программы четвёртого этапа Кубка России, Всероссийского соревнования, отборочного к Универсиаде и к Первенству Европы, который пройдёт в Ижевске с 5 по 12 января.

Программа соревнований:

05 января – день приезда;

06 января - официальная тренировка;

07 января – спринт 10 км – мужчины – Кубок России;
спринт 10 км – юниоры – Всероссийское соревнование;
спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;
спринт 7,5 км – юниорки – Всероссийское соревнование;

08 января – спринт 10 км – мужчины – Кубок России;
спринт 10 км – юниоры – Всероссийское соревнование;
спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;
спринт 7,5 км – юниорки – Всероссийское соревнование;

09 января – официальная тренировка.