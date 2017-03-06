Канатная дорога на Воробьёвых горах до "Лужников" будет запущена в 2018 году
06.03.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Канатную дорогу через Москву-реку запустят в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Она соединит смотровую площадку около Московского государственного университета на Воробьёвых горах и «Лужники», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулёра. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок», — сказал он.
Канатная дорога длиной 737 метров пройдёт над Москвой-рекой. Она будет работать как подъёмник на горнолыжные спуски для детско-юношеской школы и для трамплина. В целом фуникулёр будет решать три задачи: экскурсионную, спортивную и транспортную - зимой он будет использоваться для подъёма горнолыжников.
К 2018 году на Воробьёвых горах также планируют реконструировать лыжный трамплин, построенный в 1953 году. После этого там появится спортивная зона, где можно будет проводить соревнования международного уровня.
Маршрут новой канатной дороги будет оканчиваться вблизи Большой спортивной арены «Лужников», где состоится матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Состязание пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Помимо «Лужников», в столице матчи футбольного первенства примет стадион «Спартак».
«Строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулёра. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок», — сказал он.
Канатная дорога длиной 737 метров пройдёт над Москвой-рекой. Она будет работать как подъёмник на горнолыжные спуски для детско-юношеской школы и для трамплина. В целом фуникулёр будет решать три задачи: экскурсионную, спортивную и транспортную - зимой он будет использоваться для подъёма горнолыжников.
К 2018 году на Воробьёвых горах также планируют реконструировать лыжный трамплин, построенный в 1953 году. После этого там появится спортивная зона, где можно будет проводить соревнования международного уровня.
Маршрут новой канатной дороги будет оканчиваться вблизи Большой спортивной арены «Лужников», где состоится матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Состязание пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Помимо «Лужников», в столице матчи футбольного первенства примет стадион «Спартак».