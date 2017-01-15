Команда КАМАЗ победила в ралли-марафоне "Африка Эко Рейс 2017"
15.01.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Большой ралли-марафон "Африка Эко Рейс 2017" завершён. Спортсмены проехали последние километры по африканскому бездорожью и приняли участие в торжественной церемонии финиша на берегу Розового озера в Дакаре.
Первое место в зачёте "грузовики" занял экипаж Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер". "Может быть, это и громкие слова, но мы очень рады, что нам удалось не только сохранить машину, но и показать отличный результат. У нас отличная команда, отличное руководство, наши спонсоры - самые лучшие, и наш результат соответствует всему этому", - подчеркнул Андрей Каргинов.
Другой экипаж команды, выступавший на Africa Eco Race на уникальном газодизельном КАМАЗе, стал четвёртым. Экипаж Сергея Куприянова в Африке - не новичок, нынешний ралли-марафон для спортсменов уже третий.
По словам Куприянова, каждый год это соревнование дарит участникам новый, уникальный опыт. "В прошлом году у нас было ощущение, что мы что-то не доделали, говорили о том, что нужно вернуться, взять реванш. В этот раз ощущения совсем другие, ведь эти две недели - как целый год в обычной жизни с точки зрения накопленного опыта. И я сейчас говорю не только о пилотировании автомобиля, но и о жизненном опыте, как таковом. Это, конечно, уникальный сплав и преодоления себя, и совершенно новых ощущений, эмоций, которых в обычной жизни не испытать. Здесь каждую секунду что-то происходит, и ты должен как-то на это реагировать. В этот раз "Африка" снова напомнила нам известное правило: нужно очень чётко оценивать ситуацию, не полагаясь на свои субъективные представления о том, что происходит", - пояснил Сергей Куприянов.
Несмотря на то, что ралли-марафон длится всего две недели, на подготовку к нему уходит почти год. "Подготовка к очередному ралли-марафону начинается практически сразу после финиша гонки, домой приезжаем с новыми идеями, обдумывая, как избежать тех проблем, с которыми столкнулись во время соревнования. Что касается "Африка Эко Рейс 2017", говорить о каких-то выводах пока рано, эти мысли ещё зреют. Приедем домой - обдумаем", - заметил руководитель команды "КАМАЗ-мастер" на африканской гонке Сергей Савостин.
Всё время соревнований участники "КАМАЗ-мастер" следили за результатами своих коллег по команде, выступающих на "Дакаре" в Латинской Америке. Ни одно собрание не обходилось без объявления новостей с другого континента. "Мы - единый организм, который не делится на тех, кто выступает в Африке, и тех, кто выступает в Америке. Мы всё равно живём одним результатом, работаем на него. Поэтому, естественно, мы переживаем, болеем, если возникают вопросы к специалистам, которые едут с ними, мы созваниваемся, решаем их, мы действительно одна большая команда", - подчеркнул Сергей Савостин. "Кстати, в Набережные Челны мы прилетаем одним рейсом с экипажами, которые участвовали в "Дакаре" в Латинской Америке. Будем обсуждать итоги, делать выводы и, исходя из этого, принимать какие-то решения", - резюмировал он.
Отметим, что поддержать команду на Розовое озеро приехало немало российских болельщиков, которые поздравили спортсменов и пожелали удачи на следующих соревнованиях.
Первое место в зачёте "грузовики" занял экипаж Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер". "Может быть, это и громкие слова, но мы очень рады, что нам удалось не только сохранить машину, но и показать отличный результат. У нас отличная команда, отличное руководство, наши спонсоры - самые лучшие, и наш результат соответствует всему этому", - подчеркнул Андрей Каргинов.
Другой экипаж команды, выступавший на Africa Eco Race на уникальном газодизельном КАМАЗе, стал четвёртым. Экипаж Сергея Куприянова в Африке - не новичок, нынешний ралли-марафон для спортсменов уже третий.
По словам Куприянова, каждый год это соревнование дарит участникам новый, уникальный опыт. "В прошлом году у нас было ощущение, что мы что-то не доделали, говорили о том, что нужно вернуться, взять реванш. В этот раз ощущения совсем другие, ведь эти две недели - как целый год в обычной жизни с точки зрения накопленного опыта. И я сейчас говорю не только о пилотировании автомобиля, но и о жизненном опыте, как таковом. Это, конечно, уникальный сплав и преодоления себя, и совершенно новых ощущений, эмоций, которых в обычной жизни не испытать. Здесь каждую секунду что-то происходит, и ты должен как-то на это реагировать. В этот раз "Африка" снова напомнила нам известное правило: нужно очень чётко оценивать ситуацию, не полагаясь на свои субъективные представления о том, что происходит", - пояснил Сергей Куприянов.
Несмотря на то, что ралли-марафон длится всего две недели, на подготовку к нему уходит почти год. "Подготовка к очередному ралли-марафону начинается практически сразу после финиша гонки, домой приезжаем с новыми идеями, обдумывая, как избежать тех проблем, с которыми столкнулись во время соревнования. Что касается "Африка Эко Рейс 2017", говорить о каких-то выводах пока рано, эти мысли ещё зреют. Приедем домой - обдумаем", - заметил руководитель команды "КАМАЗ-мастер" на африканской гонке Сергей Савостин.
Всё время соревнований участники "КАМАЗ-мастер" следили за результатами своих коллег по команде, выступающих на "Дакаре" в Латинской Америке. Ни одно собрание не обходилось без объявления новостей с другого континента. "Мы - единый организм, который не делится на тех, кто выступает в Африке, и тех, кто выступает в Америке. Мы всё равно живём одним результатом, работаем на него. Поэтому, естественно, мы переживаем, болеем, если возникают вопросы к специалистам, которые едут с ними, мы созваниваемся, решаем их, мы действительно одна большая команда", - подчеркнул Сергей Савостин. "Кстати, в Набережные Челны мы прилетаем одним рейсом с экипажами, которые участвовали в "Дакаре" в Латинской Америке. Будем обсуждать итоги, делать выводы и, исходя из этого, принимать какие-то решения", - резюмировал он.
Отметим, что поддержать команду на Розовое озеро приехало немало российских болельщиков, которые поздравили спортсменов и пожелали удачи на следующих соревнованиях.