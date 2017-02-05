Тюменская биатлонистка Ксения Жужгова с одним штрафным кругом финишировала третьей в гонке преследования на открытом первенстве Европы в Нове-Место. Победный дубль в спринте и преследовании оформила чешка Маркета Давидова, а Наталья Ушкина заняла пятое место.

Первенство Европы. Нове-Место (Чехия). Гонка преследования, 10 км. Юниорки

1. Маркета Давидова (Чехия) — 33.40,7 (6)

2. Меган Бэнкс (Канада) +2,0 (2)

3. Ксения Жужгова (Россия) +7,7 (1)

5. Наталья Ушкина (Россия) +58,6 (3)



21. Валерия Васнецова (Россия) +2.13,5 (5)

26. Екатерина Мошкова (Россия) +3.07,8 (5)

33. Елизавета Каплина (Россия) +4.02,1 (5)

51. Людмила Улыбина (Россия) +7.24,3 (10)