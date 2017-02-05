Ксения Жужгова взяла бронзу на первенстве мира в гонке преследования
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тюменская биатлонистка Ксения Жужгова с одним штрафным кругом финишировала третьей в гонке преследования на открытом первенстве Европы в Нове-Место. Победный дубль в спринте и преследовании оформила чешка Маркета Давидова, а Наталья Ушкина заняла пятое место.
Первенство Европы. Нове-Место
1. Маркета Давидова
2. Меган Бэнкс
3. Ксения Жужгова
5. Наталья Ушкина
21. Валерия Васнецова
26. Екатерина Мошкова
33. Елизавета Каплина
51. Людмила Улыбина