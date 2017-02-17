Лучшие кикбоксёры Сибири определятся в Томске
17.02.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лучшие кикбоксёры Сибири определятся в воскресенье, 19 февраля, в 12 часов в Томске на финале чемпионата и первенства СФО по кикбоксингу.
Соревнования проходят в Томске с 15 февраля в разделах К-1 и фулл-контакт с участием 500 спортсменов из всех регионов Сибири. Среди них заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы.
19 февраля состоятся финальные поединки мужчин и женщин, а также награждение победителей. Лучшие получат кубки, медали и грамоты.
Соревнования проходят в Томске с 15 февраля в разделах К-1 и фулл-контакт с участием 500 спортсменов из всех регионов Сибири. Среди них заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы.
19 февраля состоятся финальные поединки мужчин и женщин, а также награждение победителей. Лучшие получат кубки, медали и грамоты.