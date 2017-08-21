ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первенство Европы по гребному слалому с участием спортсменов в возрасте до 18 и 23 лет прошло в Хоэнлимбурге (Германия).



Первые награды были разыграны в командных гонках. По их итогам представительница Москвы Дарья Кузнецова в составе российской команды завоевала две медали.



Вместе с Елизаветой Терёховой и Дарьей Шайдуровой она заняла третью строчку турнирной таблицы в соревнованиях между девушками в возрасте до 18 лет в категории байдарок-одиночек. Дистанцию на слаломном канале, построенном на реке Ленне, россиянки преодолели за 135,07 секунды, в которые включены две секунды штрафа. Лидировали спортсменки из Чехии, следом за ними финишировали француженки.



Бронза со временем 143,65 (4) секунды досталась нашей сборной и в классе лодок каноэ-одиночек. Первыми стали девушки из Словакии, вторыми — немки.