ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Лондоне (Великобритания) с 4 по 13 августа.



В прыжках в длину Дарья Клишина поднялась на вторую ступень пьедестала почета. На турнире она показала свой лучший результат в сезоне — семь метров. Первое и третье места заняли легкоатлетки из США Бриттни Риз (7,02) и Тианна Бартолетта (6,97).



Валерий Пронкин выиграл серебро в метании молота. На турнире он смог отправить спортивный снаряд на 78,16 метра. Золото и бронза достались представителям Польши Павлу Файдеку (79,81) и Войцеху Новицкому (78,03).



В программу первенства включены соревнования в 48 дисциплинах. Впервые в истории чемпионатов организаторы разыграли комплект медалей в женской ходьбе на 50 километров.