Московские спортсмены завоевали медали ЧЕ по акробатическому рок-н-роллу
21.05.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая во Дворце спорта «Мегаспорт» прошли чемпионат и первенство Европы по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.
В торжественной церемонии открытия приняли участие: министра спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев, президент Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла Мириам Керпан Изак и президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
«Москве не привыкать к крупным спортивным мероприятиям и очень хорошо, что к этим мероприятиям добавилось проведение крупнейших европейских чемпионатов по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Заполненные трибуны свидетельствуют о том, что москвичам и гостям столицы интересно наблюдать за состязаниями по этим видам спорта, а отзывы иностранных делегаций доказывают высокий организационный уровень турнира», - отметил Николай Гуляев.
Участники соревнований по акробатическому рок-н-роллу состязались в самой сложной и зрелищной дисциплине. Выступать в категории «Main class» - мечта всех спортсменов акробатического рок-н-ролла, ведь именно здесь они соревнуются с лучшими из лучших. С английского языка категория дословно переводится, как «главный, основной класс».
Чемпионами Европы по акробатическому рок-н-роллу стали московские спортсмены, пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин. Второе место досталось представителям Польши. Призовую тройку замкнула ещё одна пара из Москвы Ксения Основина и Константин Чистиков.
«Очень понравился зал, колоссальная поддержка, мы изо всех сил старались порадовать болельщиков. Были очень сильные соперники, очень хотелось выиграть. Сделали максимум возможного, все, что задумали – получилось», - поделились эмоциями после награждения победители соревнований Ольга Сбитнева и Иван Юдин.
В соревнованиях по буги-вуги в категории «Main class» первое и второе места заняли пары из Франции, на третьем месте – шведский дуэт.
Среди юниоров в дисциплине буги-вуги золотые награды достались представителям Германии, а серебро и бронза – шведам.
В категории «Сеньоры» по буги-вуги первое и третье места заняли пары из Франции, на вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Италии.
В торжественной церемонии открытия приняли участие: министра спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев, президент Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла Мириам Керпан Изак и президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
«Москве не привыкать к крупным спортивным мероприятиям и очень хорошо, что к этим мероприятиям добавилось проведение крупнейших европейских чемпионатов по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Заполненные трибуны свидетельствуют о том, что москвичам и гостям столицы интересно наблюдать за состязаниями по этим видам спорта, а отзывы иностранных делегаций доказывают высокий организационный уровень турнира», - отметил Николай Гуляев.
Участники соревнований по акробатическому рок-н-роллу состязались в самой сложной и зрелищной дисциплине. Выступать в категории «Main class» - мечта всех спортсменов акробатического рок-н-ролла, ведь именно здесь они соревнуются с лучшими из лучших. С английского языка категория дословно переводится, как «главный, основной класс».
Чемпионами Европы по акробатическому рок-н-роллу стали московские спортсмены, пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин. Второе место досталось представителям Польши. Призовую тройку замкнула ещё одна пара из Москвы Ксения Основина и Константин Чистиков.
«Очень понравился зал, колоссальная поддержка, мы изо всех сил старались порадовать болельщиков. Были очень сильные соперники, очень хотелось выиграть. Сделали максимум возможного, все, что задумали – получилось», - поделились эмоциями после награждения победители соревнований Ольга Сбитнева и Иван Юдин.
В соревнованиях по буги-вуги в категории «Main class» первое и второе места заняли пары из Франции, на третьем месте – шведский дуэт.
Среди юниоров в дисциплине буги-вуги золотые награды достались представителям Германии, а серебро и бронза – шведам.
В категории «Сеньоры» по буги-вуги первое и третье места заняли пары из Франции, на вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Италии.