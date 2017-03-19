Московский спортсмен Роман Репилов стал чемпионом России по санному спорту
19.03.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В эти дни в Сочи проходит чемпионат России по санному спорту.
Московский спортсмен Роман Репилов стал победителем соревнований в состязаниях одноместных саней. Общее время Романа по итогам четырёх заездов в течение двух соревновательных дней – 3.27.755. Семён Павличенко занял второе место – 3.28.108. Представитель Кемеровской области Степан Фёдоров завоевал бронзовую медаль – 3.28.673.
«Все заезды вчера и сегодня прошли хорошо, сегодня мы попробовали кое-какие новые настройки. Всё делали с прицелом на Олимпийские игры, на четыре заезда, и всё более-менее получилось. Как оказалось, в четырёх заездах нет ничего страшного – не так это и сложно, как кажется. Обычные два заезда каждый день – пришёл, два заезда проехал, сани подготовил, на следующий день сделал ещё два заезда и всё – выиграл. Очень рад, что мне впервые удалось стать чемпионом России.
На самом деле я даже не думал о том, чтобы обязательно завершить сезон победой. Хотел выступить хорошо, и всё получилось. В прошлом году на чемпионате России я выиграл первый заезд, но во втором ошибся и в итоге занял только третье место. А в этом году всё получилось», - рассказал журналистам Роман Репилов.
Соревнования проходили в формате из четырёх заездов. По такой же системе проводятся соревнования на Олимпийских играх.
Московский спортсмен Роман Репилов стал победителем соревнований в состязаниях одноместных саней. Общее время Романа по итогам четырёх заездов в течение двух соревновательных дней – 3.27.755. Семён Павличенко занял второе место – 3.28.108. Представитель Кемеровской области Степан Фёдоров завоевал бронзовую медаль – 3.28.673.
«Все заезды вчера и сегодня прошли хорошо, сегодня мы попробовали кое-какие новые настройки. Всё делали с прицелом на Олимпийские игры, на четыре заезда, и всё более-менее получилось. Как оказалось, в четырёх заездах нет ничего страшного – не так это и сложно, как кажется. Обычные два заезда каждый день – пришёл, два заезда проехал, сани подготовил, на следующий день сделал ещё два заезда и всё – выиграл. Очень рад, что мне впервые удалось стать чемпионом России.
На самом деле я даже не думал о том, чтобы обязательно завершить сезон победой. Хотел выступить хорошо, и всё получилось. В прошлом году на чемпионате России я выиграл первый заезд, но во втором ошибся и в итоге занял только третье место. А в этом году всё получилось», - рассказал журналистам Роман Репилов.
Соревнования проходили в формате из четырёх заездов. По такой же системе проводятся соревнования на Олимпийских играх.