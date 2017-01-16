Москвич Роман Репилов стал победителем спринтерского зачёта на этапе Кубка мира
16.01.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 по 15 января в латвийском городе Сигулда прошёл шестой этап Кубка мира по санному спорту.
В заключительный день турнира Московский саночник Роман Репилов выиграл мужской спринт – 27,585. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся россиянин, чемпион мира и Европы Семён Павличенко – 27,610. Замкнул тройку лидеров австриец Вольфганг Киндл – 27,642.
Благодаря этому результату Роман Репилов не только закрепился на первом месте в общем зачёте, но и стал победителем спринтерского зачёта.
Ранее Репилов завоевал серебряную медаль в соревнованиях одноместных саней. Победителем в этой дисциплине стал Семён Павличенко. Третье место – у австрийца Вольфганга Киндла.
В заключительный день турнира Московский саночник Роман Репилов выиграл мужской спринт – 27,585. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся россиянин, чемпион мира и Европы Семён Павличенко – 27,610. Замкнул тройку лидеров австриец Вольфганг Киндл – 27,642.
Благодаря этому результату Роман Репилов не только закрепился на первом месте в общем зачёте, но и стал победителем спринтерского зачёта.
Ранее Репилов завоевал серебряную медаль в соревнованиях одноместных саней. Победителем в этой дисциплине стал Семён Павличенко. Третье место – у австрийца Вольфганга Киндла.