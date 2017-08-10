ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичная сборная выиграла общекомандный зачёт на VIII летней Спартакиаде учащихся России по современному пятиборью.



Москвичи набрали 8558 очков, на втором месте с результатом 8134 очка оказались представители Санкт-Петербурга, а на третьем — спортсмены из Нижнего Новгорода (7979 очков).



На счету столичных пятиборцев две золотые, одна серебряная и бронзовая медали. Золото в личном первенстве выиграли Павел Бабанин и Ирина Салтыкова, серебро у Анны Махинько, а бронзу завоевал Ефим Жигулин.



Всего в состязаниях летней спартакиады приняли участие свыше 90 спортсменов из 15 регионов страны.