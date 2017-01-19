Москвичи успешно стартовали на соревнованиях по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге
19.01.2017, 12:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге проходят чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования по велоспорту на треке. В течение первого дня состязаний спортсмены разыграли 8 комплектов наград в индивидуальных и командных видах.
На всероссийских соревнованиях в командной гонке преследования на 4000 метров московские велосипедисты заняли второе место. Виктор Манаков, Андрей Сазанов, Евгений Ковалев и Алексей Курбатов показали на финише время 4:07,207. Первой стала команда из Санкт-Петербурга – 4:05,136. Бронзовые медали достались также представителям Северной столицы – 4:09,166.
На чемпионате России в гите на 250 метров с места москвичка Екатерина Роговая завоевала серебряную медаль – 19,584. Победила в гонке Наталья Антонова из Санкт-Петербурга – 19,117. Бронзовая медаль – у Татьяны Киселёвой (Тульская область) – 19,813.
На всероссийских соревнованиях в командной гонке преследования на 4000 метров московские велосипедисты заняли второе место. Виктор Манаков, Андрей Сазанов, Евгений Ковалев и Алексей Курбатов показали на финише время 4:07,207. Первой стала команда из Санкт-Петербурга – 4:05,136. Бронзовые медали достались также представителям Северной столицы – 4:09,166.
На чемпионате России в гите на 250 метров с места москвичка Екатерина Роговая завоевала серебряную медаль – 19,584. Победила в гонке Наталья Антонова из Санкт-Петербурга – 19,117. Бронзовая медаль – у Татьяны Киселёвой (Тульская область) – 19,813.