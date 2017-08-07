Мужская сборная России по биатлону проведёт в Тюмени открытую тренировку
07.08.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России по биатлону проводит сбор в Тюмени в областном центре зимних видов спорта
В составе мужской сборной России по биатлону тренируются Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин. Тренеры — Андрей Падин, Рикко Гросс, Александр Попов, Сергей Башкиров.
Открытая тренировка пройдёт в первой половине дня, точное время станет известно позже.
Источник: Союз биатлонистов России