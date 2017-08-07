ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России по биатлону проводит сбор в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 3 по 20 августа.

В составе мужской сборной России по биатлону тренируются Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин. Тренеры — Андрей Падин, Рикко Гросс, Александр Попов, Сергей Башкиров.

Открытая тренировка пройдёт в первой половине дня, точное время станет известно позже.