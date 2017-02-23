ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третий старт подряд на первенстве мира в словацком Осрблье принёс медаль российской сборной. Юниор Никита Лобастов блестящим рывком на финишном круге завоевал бронзовую медаль. С одним промахом он уступил 55,2 секунды победителю норвежцу Синдре Петтерсену. Шестёрку лучших замкнул текущий лидер юниорского Кубка IBU и один из главных фаворитов этой гонки Кирилл Стрельцов.

Именно с москвичом Стрельцовым, самым титулованным российским юниором и были связаны главные надежды на эту гонку. Однако три минуты штрафа позволили ему побороться только за место на цветочной церемонии и оставить накопленную спортивную злость на спринт. Уроженец Удмуртии Лобастов в этом сезоне выше пятого места на международных стартах не поднимался, а на первенство мира пробился в последний момент, выиграв отбор в Острове. Стартовав в последней группе Никита сотворил настоящую сенсацию, отыграв у главных соперников около 20 секунд на последнем круге.