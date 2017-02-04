Никита Поршнев выиграл спринт на первенстве Европы в Нове-Место
04.02.2017, 23:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Чехии продолжается юниорское первенство Европы. Россиянин Никита Поршнев с одним промахом одержал победу в спринте, на 1,4 секунды опередив австрийца Себастьяна Триксля. Бронзовую награду завоевал украинец Антон Дудченко, стрелявший без промахов.
Результаты спринта. Первенство Европы. Нове-Место (Чехия). Спринт, 10 км. Юниоры
1. Никита Поршнев (Россия) — 27.26,8 (1)
2. Себастьян Триксль (Австрия) +1,4 (1)
3. Антон Дудченко (Украина) +7,5 (0)
14. Василий Томшин (Россия) +1.01,7 (2)
23. Александр Насекин (Россия) +1.20,3 (0)
29. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.46,2 (3)
46. Семён Бей (Россия) +2.44,6 (3)
53. Никита Лобастов (Россия) +3.00,7 (4)
64. Игорь Малиновский (Россия) +3.27,6 (5)
Результаты спринта. Первенство Европы. Нове-Место (Чехия). Спринт, 10 км. Юниоры
1. Никита Поршнев (Россия) — 27.26,8 (1)
2. Себастьян Триксль (Австрия) +1,4 (1)
3. Антон Дудченко (Украина) +7,5 (0)
14. Василий Томшин (Россия) +1.01,7 (2)
23. Александр Насекин (Россия) +1.20,3 (0)
29. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.46,2 (3)
46. Семён Бей (Россия) +2.44,6 (3)
53. Никита Лобастов (Россия) +3.00,7 (4)
64. Игорь Малиновский (Россия) +3.27,6 (5)